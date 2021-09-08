銀保監：房地產融資呈「五降」

房地產貸款增速8年新低

一是房地產貸款增速創8年來新低，銀行業房地產貸款同比增長8.7%，低於各項貸款增速3個百分點；二是房地產貸款集中度連續10個月下降，房地產貸款佔各項貸款的比重同比下降0.95%；三是房地產信託規模自2019年6月以來持續下降，房地產信託餘額按年下降約15%；四是理財產品投向房地產非標資產規模近一年來持續下降，相關理財產品餘額按年下降42%；五是銀行通過特定目的載體投向房地產領域規模連續18個月持續下降，相關業務規模按年下降27%。

同時，銀保監督促銀行機構在貸款首付比例、利率等方面對剛需群體進行差異化支持。截至7月底，個人按揭貸款的首套房佔比達到92%，住房租賃市場貸款按年增長29%。

「經營貸」違規排查基本完成

銀保監又透露，「經營貸」違規流入房地產專項排查已基本完成。另外，會循金融支持住房租賃市場，指導銀行保險機構加大對保障性租賃住房支持，推動保險資金支持長租市場發展，會同人民銀行推進房地產投資信託基金（REITs）試點。