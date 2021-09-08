追周星馳佣金案上訴 于文鳳即時被駁回

于代表：口頭承諾是法律協議

雙方提交書面陳辭後，代表于文鳳的上訴方在庭上補充稱，周星馳曾經表示會將投資利潤10%作佣金分給她，該口頭承諾是法律協議。而年輕和高學歷的于文鳳為周星馳工作9年，協助他投資多個項目，包括山頂豪宅「天比高」12號屋，于文鳳應就物業升值獲得分佣。

上訴庭副庭長關淑馨連番質疑上訴方反對判辭已作出的事實裁斷，問及是否不論物業有沒有實質上出售，于文鳳任何時候提出想要10%分成，均達成法律協議，上訴方表示同意，認為當物業升值，周就應分發利潤佣金給于。不過，法官重申「天比高」是周星馳自住的物業，故不屬於投資，他沒有就其升值獲利。代表周星馳的答辯方則維持原本立場，指出電話和在露台的對話不構成法律協議。

法官：天比高自住物業非投資

上訴庭聽畢雙方陳辭後駁回于文鳳一方的上訴，押後頒布裁決理由書，並會屆時一併處理周星馳一方的訟費申請。早前高院駁回于文鳳兩宗申索，判辭指出，于聲稱18年前與周星馳的投資分佣協議並不存在，所謂的利潤分成只是戀人的情話和餽贈。

【案件編號：CACV14、15/21】