高盛再降美今年經濟預測 增速下調至5.7％

道指早段跌逾280點

摩根士丹利（美：MS）昨將美國股市評級，下調至減持。疲弱的非農數據，降低了市場對聯儲局即將「收水」的預期，美國10年期國債孳息率升至1.38厘。美元輕微向上，現貨金跌穿每盎司1800美元。市場對原油需求的預期放緩，國際油價跌約1%。

澳洲「鴿派收水」：削買債延期限

澳洲央行證實削減買債，但面對經濟因防疫封鎖措施而受到影響，延長了買債計劃的期限。該央行將每周買債規模下調10億澳元（約58億港元），每周購買額度降至40億澳元（約231億港元），但購買計劃至少延長至明年2月中，被視為鴿派的讓步。澳元兌美元昨低見0.7411。

由於悉尼、墨爾本和坎培拉頒布了居家令，澳洲第三季可能面臨經濟收縮。不過澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）對經濟前景樂觀，認為Delta變種病毒沒有破壞經濟復蘇，只是拖慢了進展步伐，當疫苗接種率進一步上升，防疫措施就會放寬，令經濟反彈。他強調央行將繼續根據經濟狀况及疫情來評估買債計劃。

加皇資本市場（RBC Capital Markets）的分析指出，澳洲央行的做法相當於「鴿派收水」，預期2024年以前澳洲仍不大可能加息。

防疫措施放寬後，歐元區經濟恢復急速增長，第二季GDP終值，按年增長14.3%，較之前預估值足足高出0.7個百分點。與首季相比，次季GDP終值增長2.2%，較之前預估高出0.2個百分點。不過上季的歐元區經濟規模，仍較2019年底疫情爆發前低2.5%。

歐元區次季GDP 終值升14%

此外，輝達（Nvidia）（美：NVDA）對英國晶片設計公司安謀（Arm）價值540億美元的收購交易再遇阻力。繼英國監管機構質疑此交易妨礙行業創新，並打擊競爭對手，歐盟內部也對此交易傳出反對聲浪。《金融時報》引述歐盟官員的消息稱，輝達將為收購案向歐盟申請批准，但當局仍對輝達允許對手公平使用Arm設計的承諾感到疑慮。

（綜合報道）

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