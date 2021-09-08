主題基金宜選具發展前景行業 摩根推明日趨勢基金 聚焦人口老化智能城市

投資主題基金若可以迎合投資趨勢，其表現或會較傳統基金優勝。相反，當市場風格轉換的時候主題基金也可能跌的特別慘。基金公司推出相關主題，相信是想做到風口來臨的時候飛得最高。有時候投資者今天追市場熱門主題，明年可能是明日黃花，故投資者選擇主題基金宜以有持續發展前景的行業，不能僅僅是曇花一現。就像今年的消費和醫療健康，因為是關係到萬千人民的必需品，是人類經久不衰的話題，可以說是屬於長效主題。未來科技主題也是不可以缺少，因為推動國家經濟發展的行業才有機會成為未來市場贏家。

單一熱門主題 易變明日黃花

摩根明日趨勢多元基金在投資範圍較為廣泛，主要專注於明日趨勢發展、環球多元化配置的多元資產投資組合。該基金可以搜羅環球投資機會，專注於一系列塑造及推動社會向更美好未來轉變的明日趨勢主題，當中包括四大主題，分別為智慧城市、自動駕駛汽車、數碼教育及醫療科技。所以，現時熱門話題如都市能源效率、物聯網、智能基礎設施、流動工業機械人、半導體、感應器及輔助零件、網上及數碼學習平台、遙距學習、教育軟件、醫療設備、外科手術機械人、遙距醫療及臨牀資訊學等都涵蓋其中。基金旨在透過主要投資於可能受惠或有助明日世界趨勢的股票及債券，故投資者要視其為主題基金外，也是一隻均衡基金。而不多於資產10%會投資在城投債。

晨星早前發布了《2021年第二季亞洲股票市場展望報告》，晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示：「由於對疫苗供應和接種率持樂觀態度，以及經濟狀况改善和進一步的刺激計劃，晨星對亞洲市場平均估計公允價值與目前股市價格縮窄至相若水平。由於估值差距不大，個別選股變得更為重要，投資者應關注股票的基本面。個別科技、周期性消費及醫療保健股票的估值仍然具吸引力。」

人工智能大數據助選股

在投資組合的股票持倉部分，基金的選股流程採用摩根資產管理專有的自然語言處理工具ThemeBot，結合大數據研究與人工智能，物色最切合明日趨勢主題的股票。摩根明日趨勢多元基金投資組合經理Leon Goldfeld表示：「ThemeBot可在短時間內篩選數以千計的股票及高效地分析數以億計的數據來源，大大幫助我們構建投資組合及作出投資決策。明日趨勢多元基金結合人工智能及人類智慧，為投資者提供獨特的潛在機會，既把握蓬勃的增長機遇，同時又旨在維持溫和的投資風險。」

摩根資產管理香港業務總監吳家俐表示：「摩根資產管理在香港推出首個主題型多元資產基金，對此我們感到十分興奮。我們的客戶對於主題型投資及維持環球多元化配置的興趣日漸增加。我們期望藉本基金的推出，幫助香港投資者在實現投資目標的同時，亦創建更美好的將來。」投資者可以選擇美元、港元及人民幣對冲的貨幣類別，同時亦提供每月派息選擇，但不是保證。最低投資額為2000美元或16000元人民幣。基金非現金資產的70%需要投資在相關行業或者主題。

主題或者行業基金有什麼特點？

1. 聚焦集中，投資回報和風險會同時被放大；

2. 主題繁多，選擇主題時應避虛就實，側重注意主題之下的股票選擇是不是對應所屬行業，選擇有時效性，長效性的行業主題基金

3. 從歷史數據來看，食品飲料、生物醫藥、科技領域、銀行等行業中長期表現會更好

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]