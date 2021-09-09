新世界40億全購上海K11在內物業 主要股東周大福「出貨」 12年賺逾8倍
文章日期：2021年9月9日
【明報專訊】新世界（0017）公布，以33.75億元（人民幣‧下同）（約40.62億港元）代價向集團主要股東周大福控股收購上海新世界淮海物業發展餘下50%權益，達至全面管理控制權，從而將提升該物業的管理效率。今次收購涉及物業主要包括上海香港新世界大廈及在內的上海K11商場，完成後新世界將透過K11集團全資控股旗下所有K11品牌商用物業，資料更顯示，K11集團已於去年6月在港註冊成為非本地公司，未知是否有意鋪路在港上市。
明報記者 陳偉燊
物業於2020年除稅項及非經常項目前、後淨溢利分別為1.48億元及1.11億元。兩份估值報告顯示，物業估值分別為70.11億及73億元，並於今次收購前、今年6月向新世界及周大福派發共3.6億元股息。
根據披露，周大福是在2009年是以5425萬美元（約4.23億港元）購入該物業50%股權，意味今次交易將獲利8.6倍。
值得留意的是，新世界去年8月以41.11億元購入淮海中路1.71萬平方米的商業辦公用地，總開發面積約逾12.86萬平方米，公司曾表明將與上海K11現有項目協同發展，並將為該集團繼其他位於上海、寧波及杭州等地的項目之外，在長江三角洲的第四個K11商業綜合體項目。
為K11內地「落地」首個項目
新世界執行副主席兼總經理鄭志剛自2008年創建K11品牌，近年急速擴張，目前在中港兩地共6個城市以該品牌創建多個購物藝術館、辦公樓、住宅及零售項目（見表），當中部分是借新世界原有商業項目改造，以K11品牌發展。
同時，今次新世界收購上海K11購物藝術中心所在的淮海中路300號新世界大厦50%股權，更是該集團的K11品牌於2009年在內地首個落地的改造項目，別具意義。
K11集團或具潛在分拆可能
翻查新世界去年度年報，現時新世界旗下設有於英屬處女群島註冊的附屬公司K11集團，註冊資本為1港元。在本報進一步翻查公司註冊處的資料顯示，該附屬公司自去年中已經在港進一步註冊為非本地公司。隨着更多K11品牌項目推進，加上上海新世界大厦業權歸一由新世界發展持有，K11集團或具潛在分拆可能。