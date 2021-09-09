貝萊德首隻中國基金提前結束集資 達67億人幣

比預期早一周結束 吸逾11萬投資者

貝萊德於兩個月前獲准在中國展開全資擁有的共同基金業務。彭博引述消息人士稱，貝萊德較9月10日截止日期提前數天結束集資，以便盡快開始投資，並未達到80億元人民幣的計劃募資上限。

索羅斯周二（7日）於《華爾街日報》撰文，批評貝萊德投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，是「悲劇性錯誤」，「對於貝萊德的客戶來說，這很可能會賠錢，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益」。

索羅斯又批評，貝萊德似乎誤解了中國國家主席習近平，他說，習近平的政府將所有中國公司視為「一黨制國家的工具」。

索羅斯曾撰文批評貝萊德投資中國

內地官媒《環球時報》則發文反擊索羅斯，形容他是「全球經濟恐怖分子」、「撒旦的兒子」，指他「用非常惡毒的語言非議中國這一輪市場監管」。文章指他旗下基金公司最近清倉所有騰訊音樂（美：TME）、百度（9888）（美：BIDU）、唯品會（美：VIPS）等中概股股票，「他這一番對中國的針對就很有點惱羞成怒的味道」。

貝萊德發言人亦回應索羅斯的批評，指中美有龐大而複雜的經濟關係，去年兩國之間的商品和服務貿易總額超過了6000億美元，而透過該公司的投資活動，總部設於美國的資產管理者及其他金融機構為世界上兩個最大經濟體的經濟相互聯繫作出貢獻。