外媒：字節跳動洽銀行借390億 今年IPO料無望

作債務再融資及支付海外擴張費用

據報，字節跳動希望藉現時的低息環境，計劃使用一半以上的資金為現有債務再融資，其餘將用於美國、歐洲、拉丁美洲和世界其他地區的營運，當中包括人手增長、營銷和計算能力等方面也需要繼續投入資金。最終的貸款金額尚未確定，或將介乎40億至50億美元。

隨着內地收緊中概股境外上市的監管，近年屢傳上市的字節跳動動向受市場關注。上月初曾有傳聞指，字節跳動目標最快今年第4季或明年初在港上市，但消息即被公司否認。稍早前也有報道引述字節跳動創辦人張一鳴回應，「（計劃上市）需再等一等」。

盛傳上市以外，字節跳動近日的動作多多，包括加碼物流業務，連環成立兩家物流科技子公司。市場解讀成該公司對阿里巴巴（9988）旗下「菜鳥公司」正面宣戰，但現階段兩者差距仍較明顯。另抖音亦投資多家物流公司，包括跨境物流綜合服務商縱騰集團、炬星科技、迦智科技等，促使平台目前在跨境物流、倉儲、供應鏈等領域，已經接連完成佈局。