聯想推新服務品牌 未來3年倍增研發開支

「聯想TruScale」提供軟硬件採購服務

楊元慶指出，「聯想TruScale」服務的核心要義是「XaaS」、即「一切皆服務」，把傳統的硬件、軟件、服務分散採購的模式，設計、建設、運維分段實施的模式，整合成完整的新IT解決方案與服務，成為可供客戶訂閱的、一站全包的服務模式，相信可以從根本上改變整個IT行業。

雲業務逾5500萬月活躍用戶

他稱，聯想客戶在ICT架構各個層面，從DaaS、IaaS到PaaS，乃至SaaS的需求，「聯想TruScale」服務都有對應的方案，都能予以響應和滿足。

同時，楊元慶表示，聯想將進一步落實「One Lenovo」，即在「同一個聯想」原則上，將自身服務類產品、資源和方案內部拉通、整合提供給客戶；同時圍繞「聯想TruScale」打造生態，與合作伙伴推出整合服務方案。

此外，聯想執行副總裁兼中國區總裁劉軍稱，聯想的IT系統採用「混合雲」形式部署，旗下共有15個公有雲專區、20個私有雲數據中心及邊緣數據中心，目前有超過5500萬月活躍用戶。

他表示，去年集團把對用戶的服務，從公有雲遷移到聯想旗下混合雲平台，使應用研發效率提升100%，全年故障時間從8小時縮短到50分鐘。