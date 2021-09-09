嘉泓物流紅酒網購平台 料月底登場

未來擬添高端化妝護膚品

新冠疫情之下，貨運成本顯著上升。首席財務總監曾昭浩稱，因應公司的定價策略，相關成本基本上可以轉嫁到客戶身上，所以對公司的影響有限。他指出，由於公司長期合作客戶包括各國知名、高檔及奢侈品牌，比起成本上升的「小數目」，更着重運送質素。

公司早前宣布斥資不多於1.6億元收購子公司CN瑞士及CN意大利的餘下已發行股份，曾昭浩稱，希望藉此整合歐洲各地資源，以更有效擴大歐洲業務。另由於奢侈品牌主要由意大利生產，計劃將意大利辦公室設為歐洲總部。

目前而言，嘉泓物流部署集中於歐洲西部及北部，曾昭浩預計公司不排除在東歐有投入，但為配合客戶特色，仍然以現有市場為主，同時希望在一年內擴大美國及加拿大市場。至於東南亞方面，有見當地消費者的消費能力正上升，嘉泓物流在馬來西亞與一家當地上市公司組合資公司，未來亦計劃進軍越南。