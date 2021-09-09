Apple Car負責人菲爾德跳槽福特 7年4主管辭任 或礙蘋果電動車項目進展

福特已任命菲爾德擔任先進技術及嵌入式系統（advanced technology and embedded systems）總監，助福特開發下一代基於雲端平台的聯網汽車（connected vehicles）。菲爾德領導的嵌入式軟件和硬件部門，包括車輛控制、功能、集成和驗證、架構和平台、駕駛輔助技術及數碼工程工具等業務。他將與福特的產品平台及營運總監Hau Thai-Tang緊密合作，為Ford+發展計劃創造新的互聯產品。

助福特開發下一代聯網汽車

蘋果從未證實其電動車項目是否存在，但發聲明感謝菲爾德在擔任蘋果特殊項目副總裁期間所作的貢獻。Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）稱，這次人事變動，為蘋果在汽車領域的雄心壯志帶來打擊，對福特來說，這是一次突襲。

菲爾德拒絕評論自己離開蘋果，是否意味蘋果的電動車計劃終結。《金融時報》形容，負責蘋果汽車項目日常營運菲爾德離任，對蘋果的電動車項目是一項挫折。代號為泰坦計劃（Project Titan）的蘋果電動車項目在2014年左右展開，期間的發展策略及領導層出現過不少重大變動。彭博社指，直至2016年，泰坦計劃仍面臨領導層信息混亂、缺乏發展遠見、自動駕駛技術開發困難等問題。蘋果還在2016至19年間，解僱了數百名工程師。外界曾揣測蘋果是要發展自動駕駛技術，而不是試製造蘋果電動車。

菲爾德2018年特斯拉轉投蘋果

直至推動特斯拉暢銷車型Model 3成功量產的菲爾德在2018年由特斯拉轉投蘋果，泰坦計劃似乎又回歸製造實體車的路線。菲爾德重整了泰坦項目，引入來自特斯拉的舊部，主管自動駕駛軟件、汽車內、外設計，以及傳動系統（drivetrains）的研發。

直至去年底至今年初，泰坦計劃似乎取得進展，並傳出與汽車製造商就零件供應、汽車生產等進行接洽。但在今年上半年，泰坦計劃出現了重大人事變動。泰坦計劃的創始人之一里昂（Benjamin Lyon），為蘋果效力逾20年後，轉投火箭初創公司Astra。領導自動駕駛技術團隊的Jaime Waydo，亦轉投Alphabet（美：GOOG）旗下的自動駕駛汽車道路協同公司Cavnue。Waydo也曾效力於Google的自動駕駛項目。領導泰坦計劃機械人團隊的斯科特（Dave Scott）也於5月離職，轉投醫療設備公司Hyperfine。這3人原本向菲爾德匯報，反映泰坦可能存在青黃不接的危機，儘管行業觀察家近期仍表示，蘋果電動車有望3年內投產。

蘋果下周二或發布新iPhone

福特行政總裁法利（Jim Farley）表示，汽車行業積極發展電動及自動駕駛技術之際，菲爾德加盟是福特的「分水嶺時刻」（watershed moment）。菲爾德的職業生涯始於福特，在1987年至1993年於福特擔任開發工程師。他說，與福特有深厚的聯繫，希望與福特開拓未來。此外，蘋果公布將於9月14日（下周二）秋季發布會，預計將發布新一代iPhone。

（綜合報道）

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