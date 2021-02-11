中央上月未批新遊戲 騰訊延推《英雄聯盟》 股價急挫8% 累恒指跌600點

明報記者 蔡穎霖

監管部門於周三（8日）約談網絡遊戲企業，《南華早報》昨引述有份出席的人士透露，中央擬暫停審批新遊戲「一段時間」，用以「減少當地新遊戲的數量」，以配合國家遏抑年輕人遊戲成癮的問題，更形容今年上半年新遊戲的審批「有點過於激進」。網傳丁磊隨即在微信朋友圈直斥相關報道是「假消息」。

根據負責遊戲審批的國家新聞出版署網頁，至今仍未公布8月份的獲批遊戲名單，打破當局自2019年5月以來，於每月中旬至月底更新的獲批名單的慣例。當局最近一次批出新遊戲已是7月底，若單計騰訊，上一次有遊戲獲批已是6月底，即踏入下半年並未有新遊戲獲批。

與此同時，原定下周登場、騰訊的重磅項目《英雄聯盟手遊》，昨日突然宣布「為了創造和保障更好的遊戲體驗，決定增加一輪限量測試」，決定延遲至國慶假期後出台。

騰訊遭瑞信踢出亞太區焦點股

市場憧憬《英雄聯盟手遊》成為最新焦點，一度獲視作騰訊股價催化劑。隨着近月中央的監管力度加大，投行瑞信昨表示，由於監管陰霾未散，決定將騰訊從其亞太區焦點股份名單剔出。不過該行強調，仍然看好騰訊在內地遊戲行業的主導地位，認為集團未來增長動力明顯，評級跑贏大市，目標價680元。

騰訊昨日急挫8.5%至480元，成為跌幅最大及拖低恒指跌幅最大的藍籌，技術走勢並不樂觀（見圖）。另一「中槍」公司網易曾插最多11.7%，全日跌11%，報133.9元。其他手遊股亦向下，金山軟件（3888）跌6.4%，心動公司（2400）跌5.3%。其他科技股亦應聲急挫，阿里巴巴（9988）跌5.8%，美團（3690）跌4.8%；「ATM」合計拖累大市逾410點。

騰訊網易美股早段回升

不過昨晚美股早段騰訊及網易均回穩，分別較港股收市回升2%及4%。截至晚上10時半，恒指夜期高水108點，報25,824點。

港股昨天低開244點，午後受停批新遊戲的傳聞影響，沽壓加重，恒指最多曾跌696點，收跌604點或2.3%至25,716點，失守二萬六關口。科指全日跌310點或4.5%，收報6560點，與恒指一樣，周三觸及50天線後便見頂回落。