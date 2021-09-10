8月中小企營商信心續改善

上月收益動向指數49 仍處收縮區

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在8月較上月有不同程度的上升，當中尤以零售業及批發業升幅較明顯，分別由44.6上升至52.4，以及從43.4上升至50；而零售、批發及飲食的業務收益現時動向指數均逾50，屬於增長區域。

至於進出口貿易業新訂單的現時動向指數，則從7月的47.9上升至8月的49.5，而9月份的新訂單展望動向指數為50.3。

政府發言人表示，受惠於環球經濟復蘇及本地疫情穩定，中小企營商氣氛於8月錄得連續第三個月改善。當中，零售業的細分指數在消費券計劃的刺激作用下明顯上升，並進入擴張區域。發言人又指出，政府稍後派發的第二輪電子消費券將在今年餘下時間為與消費相關的行業帶來支持。然而，更具傳染力的變種病毒在全球多地肆虐，情况繼續值得關注。