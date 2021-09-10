歐央行擬減買債規模 拉加德：非開始收水

稱經濟活動年底可返疫前水平

拉加德預期，歐元區的經濟活動可在年底重返疫情爆發前水平，不過Delta變種病毒傳播仍可能推遲經濟重啟。在通脹方面，歐洲央行表示，短期內通脹可能溫和超過目標。不過拉加德強調，通脹升勢很大程度只屬短暫，中期通脹將遠低於目標。在拉加德「放鴿」後，歐元兌美元昨晚由1.1840回落至1.1805。泛歐Stoxx 600指數止跌回升。

歐洲央行稱，PEPP將至少持續到2022年3月底，PEPP的買債總規模將維持在1.85萬億歐元（約17萬億港元）。此外，歐洲央行的資產購買計劃（APP）的買債速度，將維持在每月200億歐元（約1841億港元），指標利率維持不變。歐央行準備好隨時適當調整所有工具，確保中期內通脹穩定於2%的目標水平。歐洲央行預計今年通脹增長2.2%，此前預計為1.9%。歐洲央行將今年GDP增長預測上調至5%，較此前預計高出0.4個百分點。

此外，美國就業市場持續改善，在截至9月4日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少3.5萬至31萬，申領人數比預期少，也是美國去年3月疫情惡化以來的新低。美股三大指數午夜前窄幅上落。內地首次以輪換方式，分期分批投放國家儲備原油，以緩解原材料價格上漲壓力。國際油價昨一度跌約2%，紐約期油低見每桶67.9美元，布蘭特期油低見每桶71.2美元，但由於墨西哥灣原油產量在颶風過後仍未恢復，油價其後止跌回升。

（綜合報道）

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