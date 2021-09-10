葉創成：微創須靠收入盈利增長支持股價

美聯儲退市在即 增長股估值受壓

微創上半年收入增長25.3%至3.84億美元，虧損則擴大至9026萬美元，主要原因包括：1. 研發開支大增60.8%至1.17億美元，佔收入逾三成；2. 雖然冠脈支架全國集中帶量採購帶來心血管介入產品業務銷量大幅上升，惟由於每單位售價大跌，收入下跌24.3%至6683萬美元，利潤更急挫76.7%至784萬美元。

是次微創業績最大亮點，是由於2月成功分拆心通醫療（2160）集資3.6億美元，6月亦發行可換股債券集資7億美元，累計引入外部融資10.6億美元，故即使期內錄得近億美元虧損，今年6月底股東權益反而較去年底增加30.5%至14.72億美元；今年3月底微創公布去年全年業績，便是得益於收入增長勝預期，而且外部融資亦增加股東權益，令股價在上季出現明顯升浪，惟上月底公布上半年業績後，即使上述有利因素仍存在，近日股價卻失去上升動力，原因何在呢？

原因之一，是美國聯儲局退市在即，環球資金成本上升，令微創等增長股出現估值下調。而更重要的是，微創旗下已上市子公司心脈醫療（滬：688016）及心通醫療下半年以來股價分別急跌42.2%及52.8%，前者主要因為負責主理日常經營管理工作、並持有不少股權的原董事兼總經理苗錚華於7月15日辭職，後者則受累於業績遜預期。筆者曾說過，希望微創成為一間像孵化器（Incubator）般孕育新上市公司的平台，惟假如已上市子公司業績及股價不理想 ，作為母公司的微創估值也會受壓。

不過，筆者還是選擇「做時間的朋友，耐心持有微創」。筆者在2010年9月以招股價6.1元認購微創後，過去11年一直持有，原因是它的大股東是日本大塚製藥，在中國人口老化將為醫療器械帶來龐大需求的過程中，微創可望汲取日本的經驗及技術將業務做大做強，這信念不會因為微創股價過去一年多以來急升驟降而改變。

上月獲央視報道 屬吸納外資代表

值得一提的是，微創的實驗室及生產設施於8月23日曾登上中央電視台新聞聯播，旁白是「2020年全球跨國直接投資下降約40%，但中國吸收外資卻上漲4.5%，下一步我國將通過縮減負面清單、放寬准入限制、推動自貿協定談判等措施，進一步擴大開放、吸引外資」，以此來看，微創也成為中國在醫療器械領域吸收納外資、合作發展、互惠共贏的一面旗幟。

雖然全國集中帶量採購政策令微創旗下心血管介入產品業務上半年盈利大跌，惟此舉若能令更多患者受惠，筆者也覺得屬無可厚非，只寄望中央有序執行該政策，不要扼殺企業發展空間。向前望的話，筆者除了希望微創成功分柝手術機器人業務上市外，更期望它憑著強大創新能力，成功研發更多創新醫療器械產品，解決病患者痛點，由此推動收入上升，帶動盈利及股價向上，這比過去一年多以來缺乏盈利支持下股價急升更健康。

[葉創成 創富倉]