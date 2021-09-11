醞釀兩年啟動 料年底推首批產品

回顧首個互聯互通項目，是2014年11月開通的滬港通，翌年2015年實施基金互認，2016年12月開通深港通，2017年7月啟動債券通的北向，連續4年都有重大項目推出。不過，兩地互通的步伐在2017年後放緩，期間監管機構多次提及理財通及債券通南向，然而始終仍處籌備階段，直至昨日終有新宣布，距離上一個啟動的互聯互通項目已超過4年。

2017年後兩地互通步伐放緩

昨日公布的細則，明確南向通及北向通各有1500億元人民幣的總額度，每名投資者的個人額度亦定為各100萬元人民幣。南向通的合資格理財產品包括（一）在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金；（二）債券；及（三）人民幣、港元和外幣存款。而北向通的合資格理財產品包括主要涵蓋經銀行銷售「低」風險至「中」風險及相對簡單的理財產品。上述均與早前的徵求意見稿一致。