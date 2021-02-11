科網股領漲 恒指升489點

手遊相關股反彈 心動升8%

投行摩根士丹利認為，中央今次放緩新遊戲審批，主要為遏抑年輕人遊戲成癮的措施預留準備時間，相信跟2018年全面停批新網遊有分別。該行指出，即使內地放慢審批新網遊，但部分旗艦遊戲已獲批，故不會對騰訊的營收或新遊戲管道做成重大影響，維持該股目標價700元。

大摩：放慢審批新網遊

騰訊營收影響不大

科網股領漲大市，美團（3690）升4.3%至259.4元，為是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；阿里巴巴（9988）升4.3%至167.9元。海底撈（6862）升逾7%領漲藍籌。

北水合計淨流入6.56億元，全日淨買入最多個股是騰訊，錄得18億元淨流入。其次是中移動（0941）的3.26億元淨流入，帶動股價昨天升1.1%至48.8元。而遭北水沽出最多個股是東岳（0189），全日共有3.4億元淨流出，拖累股價插7.5%失配股價；藥明生物（2269）也有2.69億元淨賣，收跌1%至118.6元。

18億北水掃騰訊

恒指昨升489點或1.9%，以全日高位26,205點收市，並升穿10天線（26,019.93點）和20天線（25,775.74點）。國指和科指亦以接近全日高位收，國指升203點或2.2%，報9386點；科指升穿10天線（6706.94點），收報6748點，升2.9%。