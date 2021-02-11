喜馬拉雅撤美上市申請 轉赴港IPO

集資額或高於39億

目標今年底掛牌

喜馬拉雅FM本周四（9日）向美國證交會（SEC），申請撤銷在當地發行美國存託股票（ADS）的計劃，意味集團於美國上市計劃正式告終。路透社昨日引述消息報道，集團最快將於下周一（13日）向港交所（0388）提交初步招股文件，其集資額或高於原本計劃在美國上市籌集的5億美元；集團目標於今年底前可在香港掛牌上市。

翻查資料，喜馬拉雅FM今年4月申請於美國上市，股票代號為「XIMA」，當時更獲騰訊 （0700） 、閱文 （0772） 等作戰略投資者。不過，路透社今年5月引述消息人士稱，中國監管機構敦促喜馬拉雅FM撤回赴美上市計劃，並改為到香港上市。

海外上市審查擬擴至港IPO

另外，路透社引述消息報道，中國監管機構計劃將境外註冊公司海外上市的審查範圍擴大到香港IPO，惟相關監管仍未有公布時間表。據報，中證監正組建立團隊，審查尋求採用可變利益實體（VIE）公司架構在境外上市的公司。

海倫司首掛 每手賺2265元

其他新股方面，內地連鎖酒館海倫司國際 （9869） 昨首日掛牌收報24.3元，較招股價19.77元高出23%；以每手500股計，一手帳面賺2265元。

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