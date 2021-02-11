無法滿足先決條件 SOHO中國賣盤告吹

SOHO中國股價升9%創10日高

在SOHO中國宣告黑石收購叫停前，該股昨收報3.5元，升9.37%，創過去10日高位。據黑石對SOHO中國提出的要約之先決條件，包括黑石向市場監管總局提交經營者集中申報並獲其受理，市監局根據中國反壟斷法對要約予以批准或視同批准；沒有任何機構採取或提起任何法律行動；及財務報表未有任何重大不利變化。本報翻查市監局6月中至昨日止的經營者集中簡易案件公示一欄，均未顯示黑石是次收購SOHO中國的任何公示信息。黑石自6月中旬提出要約，到8月3日終獲市監局通知對黑石申報立案審查。再多隔一個月後，依SOHO中國9月6日公告指，黑石已提供進一步文件及材料以回應監管機構關於補充額外信息要求，並獲悉市監局審查工作仍在進行。因此直至交易被叫停時，收購要約文件最終未有寄發。由於今次交易叫停，黑石自昨日起12個月內，均不得對SOHO中國再提要約。