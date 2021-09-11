港交所前高層涉貪案 辯方律師：楊金隆不上庭作供

郝媛媛作供時表示，林楚華分別存入其個人戶口及與楊金隆聯名戶口的815萬港元及100萬港元均是用作代為投資，而以她個人名義持有的投資基金總值200萬美元及100萬港元，實際上超出林楚華給予的915萬港元。

楊妻作供指夫稱不涉利益 不用申報

郝又指出，代林楚華投資的基金當中，亦涉及另一名女友人Rui Xue，幫助二人購買純粹是出於友情，從未獲取佣金或任何利益。她提到，自己認識該些基金的首席投資官，利用人脈關係購入，加上該些基金只開放予機構投資者，須有豐富投資經驗且明白產品風險及策略，亦設有最低資產要求，認為以二人名義「幾乎不可能」買到。郝又稱，曾向楊金隆透露代林楚華及女友人購買投資基金，並向他表示沒因此獲取佣金或其他利益，楊因此稱未必需要向港交所作出披露。至於林、女友人所涉基金，以及基金擁有人的分配比例，郝指未曾向楊交代；同時亦沒向楊透露林傳入其個人戶口的815萬港元是用作代林投資。郝指出，自己不太肯定楊當時任職港交所的披露要求，楊曾向她告知如涉及港股買賣須作出申報，惟她認為基金投資與港股買賣並不相同。