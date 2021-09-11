中汽協︰8月汽車銷售按年跌18%

全年汽車市場銷售或遜預期

中汽協報告指出，8月份整體汽車銷量同比跌17.8%至179.9萬輛，跌幅較7月擴大4個百分點。其中乘用車月內銷量達155.2萬輛，按年跌11.7%；商用車銷量則錄24.7萬輛，較去年同期急挫42.8%。不過，新能源汽車繼續「逆市」上升，8月銷量為32.1萬輛，按年增長1.82倍，繼7月的1.64倍按年升幅後，再錄強勁升幅。至於今年首8個月，內地汽車已累售1655.6萬輛，同比增長13.7%。期內乘用車銷售按年增加16%至1311.2萬輛，而商用車累計銷量為344.4萬輛，同比升5.5%。中汽協稱，由於新冠疫情影響，供應鏈風險提升導致汽車企業減產壓力進一步加大，以致上月汽車產銷同比繼續下降；並指未來芯片供應短缺問題仍然存在，加上市場需求增加，亦將加劇汽車供應不足的問題。因此，協會初步估計全年汽車市場表現或較預期差。