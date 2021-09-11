法院禁蘋果迫用「App內支付」 軟件商可選其他支付 股價急插3%

韓國國會早前通過法案，容許軟件開發商繞過蘋果等應用商店平台，接受用戶以其他渠道進行支付。Epic Games隨即計劃在韓國iOS平台再次為《要塞英雄》上架，但蘋果拒絕相關申請，堅持Epic須同意遵守App Store審查指引。

智能表負責人掌舵Apple Car計劃

彭博社引述知情人士稱，蘋果代號泰坦計劃（Project Titan）的Apple Car電動車項目負責人菲爾德（Doug Field）跳槽福特汽車（美：F）後，蘋果任命智能手表Apple Watch軟件及健康軟件負責人林奇（Kevin Lynch）掌舵Apple Car計劃。

消息人士稱，為蘋果創造watchOS作業系統的林奇，今年早前先接管Apple Car的一些軟件團隊，現在管理Apple Car的所有部門，包括硬件工程及自動駕駛汽車的傳感器等。林奇於2013年加入蘋果前，在圖像軟件商Adobe任職多年，預示Apple Car的研發重點將放在軟件和自駕技術，又或林奇只是臨時頂替。

與車廠合作失敗後 重啟加州實驗室

韓國《每日經濟新聞》旗下商業新聞網站Pulse引述消息人士稱，Apple Car項目在尋求與汽車製造商合作失敗後，蘋果已重啟位於加州庫比蒂諾（ Cupertino）的電動車實驗室，並向全球汽車零件生產商要求報價，嘗試獨力研發Apple Car。業內消息人士認為，蘋果可自行開發電動車，但可能會尋求組裝商製造新車，就如其外判iPhone的組裝。

（綜合報道）

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