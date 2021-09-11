fb伙Ray-Ban推可攝錄眼鏡
文章日期：2021年9月11日
【明報專訊】facebook（美：FB）聯同眼鏡品牌Ray-Ban首次推出大眾化的智能太陽眼鏡「Ray-Ban Stories」，其外形類似經典的Ray-Ban太陽鏡款式，未加入任何fb標誌。與普通太陽鏡的最大分別，是其鏡框配備了兩個500萬像素鏡頭，讓用家以自身視角拍照或拍片，售價由299美元（約2332港元）起。fb更為這款智能眼鏡推出全新的「View」應用程式，可用於簡單的影片剪接，再向不同的社交平台發布拍攝內容。雖然這款智能眼鏡不具備擴增實境（AR）功能，但用戶可用View為拍攝的影像添加3D效果，是fb進軍AR智能眼鏡領域鋪路。fb股價早段微升。
這款產品的主要功能，是讓用戶進行拍攝、打電話及聽音樂。用戶可透過「Hey facebook」指令，聲控啟動拍攝功能，例如呼喚「Hey facebook, start a video」（Hey facebook，開始拍片），又或「Hey facebook, take a photo」（Hey facebook，拍照）。
售價2332元起 可聲控
拍照拍示，此語音助手功能，僅限於在接收到「Hey facebook」短語時開始拍攝，不會監察拍攝內容。若不想使用聲控指令，用戶也可觸碰鏡框右側頂部的按鈕啟動拍攝，然後按相同按鈕停止。若不按鍵停止，每段影片限時拍攝最多30秒，然後也會自動停止。
拍攝時，鏡框邊沿一個白色LED燈會亮起，向旁人示意正在拍攝，以保障他人私隱。
據fb介紹，這款眼鏡的拍攝功能，是方便用戶玩樂時，例如運動、坐過山車、與孩子玩耍，雙手無法掏出手機拍攝，就可通過語音指示，隨時拍攝有趣的情境。這款智能眼鏡的內置記憶體，可供用戶拍攝30多條30秒長的影片，又或拍攝約500張照片。
與手機配對 接電話聽音樂
這款眼鏡配備藍牙及Wi-Fi，可與手機配對，供用戶接聽電話。用戶亦可調校眼鏡的揚聲器音量，收聽音樂。它每次充電約需1小時，然後可持續使用6小時。當「Ray-Ban Stories」與View軟件配合使用，該軟件可顯示電池的實時讀數。該智能眼鏡配備一個眼鏡盒，其內置充電器可給眼鏡充電3次。這眼鏡盒本身可透過包裝盒內的USB-C充電線充電。
這款眼鏡設多款鏡框、顏色、呎吋及鏡片類型可供選擇，而鏡片可配合用戶所需的度數。它初步在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、意大利和澳洲上市，亞洲地區尚未供應。