Affirm上調2022財年收入指引 股價急升近三成

環球產業供應鏈陷入瓶頸，美國的工業品出廠價格指標創新高。美國8月生產者物價指數（PPI）按年升8.3%，較7月高出0.5個百分點，是2010年11月有紀錄以來高位。至於核心PPI，上月按年升6.7%，較7月升幅高0.5個百分點。PPI維持升勢，預示通脹壓力持續。市場憂慮疫情持續之際，美聯儲可能因通脹高企而準備「收水」，加上兩名民主黨參議員建議對企業回購股票徵收2%稅款，以促進投資，減少避稅行為。美股三大指數早段應聲回落。

馬斯克籲員工力保第3季交付

供應鏈問題繼續困擾汽車業。豐田汽車（日：7203）表示，東南亞新冠疫情持續，令當地多家供應商開工率下降，半導體供應緊張，將今年度汽車產量展望從930萬輛下調至900萬輛。根據路透社取得的內部郵件，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克表示，由於整個行業在本季初面臨嚴重的零件短缺，令季末要完成異常大量的訂單。他呼籲員工埋頭苦幹，確保第三季有不錯的交付數據。「科技股女股神」Cathie Wood旗下3隻基金，在周三及周四沽出特斯拉持股，套現1.38億美元。

（綜合報道）

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