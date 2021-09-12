判決不利蘋果股價挫 平台股做好 法官指無法判明蘋果壟斷 Epic違約須賠償

明報記者 歐陽偉昉

另一主要手機系統Android的開發商Google，母公司Alphabet（美：GOOGL）亦跌1.86%（見表）。遊戲開發商則受惠消息逆市上升，Zynga（美：ZNGA）和Playtika（美：PLTK）分別上升6.28%和6.08%。此外，其他手機應用程式服務商亦做好，交友平台公司Match Group（美：MTCH）上升4.23%，曾向歐盟投訴蘋果不公平競爭的音樂串流平台Spotify（美：SPOT）上升0.71%。

蘋果仍有交易控制權 收30%佣金

蘋果過去禁止開發商向消費者提供連結或經其他方式，繞過蘋果應用程式的支付系統付款，法院今次判決蘋果的限制引導條款是反競爭的行為，亦不能禁止開發商利用用戶在註冊程式時所得資料和用戶溝通。法庭要求，蘋果在90日內開放其他支付方式選擇。

不過，裁判亦沒有令Epic Games一方完全滿意，蘋果仍然擁有應用程式內交易的控制權，消費者經此渠道，蘋果可繼續收取30%的佣金。法院亦表示，無法判明蘋果是否法例所訂明的壟斷者，被市場視為蘋果的主要勝利。另外，法院指Epic Games過去繞過蘋果支付系統是違反合約，需要向蘋果賠償至少400萬美元。

上訴訟訴或再持續一年

蘋果去年度應用程式商店收入超過220億美元，利潤率高於75%，彭博資訊資深分析師Anand Srinivasan認為，裁決會對蘋果應用程式造成一定的收入損失，但不是全面打擊，將取決於開發商有多少轉移離開蘋果的支付系統。蘋果可維持三成佣金和封閉式系統的裁決，有利保持大額交易的使用。蘋果管理層在記者會上表示，未決定是否上訴。不過，市場預期蘋果或最終上訴至美國最高法院，訟訴或會持續一年。

蘋果面對各國監管機構針對「蘋果稅」的壟斷調查和集體訴訟，近期已作出一些讓步，上月蘋果公布允許小型應用程式開發商以電郵通知用戶通過蘋果以外途徑付款，月初也向媒體公司如Netflix（美：NFLX）等放寬不經蘋果系統向用戶收費。各國正在加強公平競爭措施，韓國上月底通過法例，要求手機系統必須開放開發商使用其他支付系統，歐盟5月時根據Spotify的設訴，向蘋果提出串流音樂市場反壟斷訴訟。