參議員倡回購徵稅 美股三大指數挫
文章日期：2021年9月12日
【明報專訊】蘋果（美：AAPL）上周五受法庭裁決拖累股價下跌3.31%，加上有參議員建議向公司回購徵稅等不利因素，拖累美股三大指數上周五下跌，標指和納指全周計算亦終止二連升，多家大行上周看淡美股，不過有分析認為持貨者可先視乎個股是否跌穿了上月低位才決定沽貨。
標指在上周五跌0.77%，收報4458點，道指跌0.78%，收報34,607點，納指跌0.87%，報15,115點。美國對股息抽稅較重，不少公司以回購股份作為股東回報，不過參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）和參議院銀行業委員會主席布朗（Sherrod Brown）上周五公布，建議對公司回購股票徵2%稅項，消息拖累股市。
ADR港股比例指數跌1.21%
美股前一周破頂後，三大指數上周調整1%至2%。標指年初至今累升18.7%，上周摩根士丹利、高盛、瑞信等大行唱淡美股，富昌證券業務部高級副總裁潘家榮認為，美股目前不廉宜，過去不時有唱淡言論，不過近期美股每月調整後的走勢一浪高於一浪。他認為投資者應控制風險，目前不要胡亂加倉，若標指跌穿4450點支持位會先行暫避，個股則可視乎有否跌穿8月尾低位而減倉。恒指夜期跟隨美股下跌，收報25,963點，下跌0.68%，低水243點，ADR港股比例指數收報25,409點，下跌1.21%。彭博引述消息人士稱，美國官員在上周五會面，討論針對中國補貼展開新調查以向中國施壓，令中概股走弱，納斯達克金龍中國指數收報11,466點，下跌1.14%。