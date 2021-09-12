克里夫蘭聯儲行長：今年可開始「收水」

此前已經有多名聯儲局官員均表示支持「收水」，梅斯特在剛過去周五的說法，與她一個月前的看法保持一致。她說，儘管在聯儲局內的政策制訂委員會的成員，對「收水」的具體時間表或有不同，但是她對今年內啟動「收水」，並在明年上半年減少買債，感到舒服。

歐央行委員：不容通脹過慢或過快

由於多名聯儲局成員放風「收水」，利好美匯，美元兌人民幣跌0.13%。資料顯示，聯儲局公開市場委員會將於9月21日至22日議息，梅斯特並非該委員會的投票成員。

另一方面，歐央行委員之一的奧利雷恩（Olli Rehn）發表演說指，該行較早前對通脹目標落實新定義，即在中期追求2%的對稱性通脹目標同時維持價格穩定，比過往的做法清晰，並消除不對稱性的問題，亦不容讓過慢或過快的通脹情况，最終有助抗衡通脹放緩的風險。他亦指出，寬鬆的貨幣政策雖然有利就業，以及令人傾向借貸，同時卻影響儲蓄，對低收入家庭式企業不利，製造不平等。