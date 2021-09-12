中紀委發文：資本擴張設「紅綠燈」

中紀委罕見發稿，評論最近的反壟斷調查及施罰情况，跟進個案的層次，進一步由市監局，昇華至中紀委及國監委。在其稿件內指出，包括騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）等互聯網平台企業，分別接受反壟斷監管機構的立案調查或處罰，並批評互聯網平台的獨家版權成構築市場壁壘工具，變成「一家獨大」，市場競爭乏力，連領先者也會喪失創新和改善服務的動力。在內文更特意引述騰訊收購中國音樂集團股權，涉嫌違法實施經營者集中行為立案調查的案例。

批騰訊美團阿里獨家版權變「一家獨大」

有關稿件更提到，平台經濟領域獨特的跨界競爭、「贏者通吃」、高度聚集化等特點，增加了反壟斷監管的複雜程度，這也是全球反壟斷執法機構面臨的共同挑戰。文章指出，可預見在未來一段時間內，強化平台經濟反壟斷監管，將成為全世界主要國家和地區的常態。該稿件指出，只有破除壟斷，才能激發市場主體創新和發展活力。

至於內地監管機構觸及的線上教育及補習、培訓類教育機構方面，根據北京市教委在官方微信最新公布，義務教育階段學科類校外培訓機構白名單，新東方（美：EDU）、好未來（美：TAL）相關的學而思等名列在內，共涉152家教育機構。北京市教委提示，義務教育階段學科類校外培訓機構應取得教育行政部門頒發的辦學許可證及經審核批準恢復培訓的相關標識，亦要將收費標準對外公示，一次性收費不超過3個月或60課時；按周期收費和按課時收費同時進行的，選擇收費時段較短的方式；有關機構課時亦不得與中、小學教學時間衝突。同時，建議家長優先選擇先培訓後收費的機構。