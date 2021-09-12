煙草商一哥爭購藥廠 治煙遺害

資料來源：華盛頓郵報

在葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）（美：GSK）工作逾20年、專門研究通常與吸煙有關的慢性阻塞性肺病（COPD）的科學家塔爾辛格（Ruth Tal-Singer）向《華盛頓郵報》透露，早前有招聘人員與她接洽，詢問她是否有意與菲利普莫里斯國際合作，令她驚訝不已。她說：「這就像有人打斷你的膝蓋，然後賣拐杖給你。」她最終拒絕與該公司合作的建議。

為推動「超越尼古丁」策略，菲利普莫里斯國際正招兵買馬，加緊進行收購，目標是2025年前透過醫藥業務賺取10億美元。今年夏季，菲利普莫里斯國際除收購了生產藥用香口膠的丹麥企業Fertin Pharma，也收購了美國製藥公司OtiTopic，後者正開發一種用於治療心臟病發的霧化藥物。

推動「超越尼古丁」 積極收購藥企

菲利普莫里斯最近更計劃斥14億美元，收購英國製藥公司Vectura（英：VEC）。該公司是COPD和其他呼吸系統疾病的吸入式療法主要開發商。據彭博社報道，菲利普莫里斯國際對Vectura的報價，壓倒了美國私募股權公司凱雷集團（Carlyle Group）（美：CG）的開價。Vectura董事會在8月議決向股東推薦菲利普莫里斯國際的收購建議，而股東將在9月中為收購建議作出決定。

多個團體籲Vectura股東反對收購

這宗收購引起了美國肺部協會（American Lung Association）、美國胸腔學會（American Thoracic Society）等團體的反對。這些團體最近聯署致函Vectura股東，呼籲他們拒絕菲利普莫里斯國際提出的收購建議。

Vectura積極參與COPD吸入器的開發，並研發哮喘吸入藥物等。塔爾辛格形容，它是一家經營良好的公司，在科研方面取得成果，且藥物具有效用，從商業角度來看，很易理解它為何成為收購目標。

肺病學家：煙草行業兩頭獲利

波士頓大學醫學院肺病學家卡圖里亞（Hasmeena Kathuria）說：「這些是我們常用的藥物，我經常開這些藥。」若菲利普莫里斯國際成功收購Vectura，醫生將面臨困難的抉擇。卡圖里亞稱，不想以大型煙草公司的藥物，治療由煙草引起的呼吸系統疾病，「這就像煙草行業兩頭獲利」。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院研究肺部疾病預防的副教授埃金（Michelle Eakin）稱，這涉及巨大的利益衡突，煙草公司不可信任。

大型煙草公司自1950年代以來一直否認關於吸煙危害健康的科學證據。直至2006年，美國華盛頓特區地方法官凱斯勒（Gladys Kessler）作出歷史性裁決，裁定美國主要煙草公司過去50年串通一氣，以掩蓋吸煙對健康的影響，並向未成年人推銷煙草。

無煙世界基金會找不到專家合作

不過菲利普莫里斯國際的全球科學傳訊負責人吉爾克里斯特（Moira Gilchrist）指出，現在的菲利普莫里斯國際，與昔日截然不同。2017年，該公司宣布成立無煙世界基金會（Foundation for a Smoke-Free World），承諾在12年內為該基金注資近10億美元，資助關於吸煙及其健康影響的科學研究。

該基金一直尋找接受資助的學者。根據2019年發表在醫學期刊《刺血針》（The Lancet）的一篇文章指出，該基金的大部分資助似乎都流向公關公司，因為很少科研人員願意與其合作。

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