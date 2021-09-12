總裁稱愈早禁煙愈好 被批虛偽

菲利普莫里斯國際表示，將逐步轉型為醫療保健公司，其新收購的公司將助其擺脫對煙草收入的依賴。該公司於2008年由奧馳亞集團（Altria Group，原稱 Philip Morris Companies Inc.）分拆出來，專營美國以外的環球煙草市場業務，與專營美國市場的菲利普莫里斯美國公司（Philip Morris USA）分工。菲利普莫里斯國際目前約286億美元的年收入，約七成來自煙草。

加熱煙收入約佔30%

菲利普莫里斯國際預告，收購交易將陸續有來。該公司今夏開設新部門，鎖定在美洲的收購目標。該公司的高層表示，近期的收購符合該公司對吸入或口服非尼古丁藥物及健康產品（包括鎮靜或安眠藥物）的興趣。

菲利普莫里斯國際自2017年專注於「無煙尼古丁」（smoke-free nicotine）產品，開發了一款名為IQOS 的電子煙設備。它在美國以萬寶路加熱棒的形式出售，它只會加熱，不會燃燒煙草。如今該公司約30%的收入，來自以不燃燒的方式輸送尼古丁。該公司的目標，是4年內將這比例升至五成。這目標似乎並不遙遠。IQOS去年獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，以「與吸煙相比，可減少接觸有害化學物質」的字眼進行營銷，是首款電子煙產品獲得此類授權。不過FDA明確表示，這不意味該產品安全，也不意味它獲FDA認可。

各國收緊煙草限制 大麻卻趨普及化

菲利普莫里斯國際也在研究大麻產業的市場潛力，但尚未確定是否進入市場，因為該市場仍處於初步發展階段，大麻銷售的規管仍有不確定性。

當各國政府和監管機構收緊對煙草的限制，大麻卻有普及化的趨勢。在美國，有36個州宣布出於醫療目的使用大麻屬於合法，有18個州宣布使用大麻作娛樂用途並非違法行為。世界衛生組織（WHO）指出，長期使用大麻可使人上癮，而長期使用有可能導致精神障礙。也有部分人在使用大麻後，「升級」至海洛英等更為烈性的毒品。

[企業地球村]