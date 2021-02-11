405nm藍光殺菌不產生臭氧

早在2014年，已經有文獻指出，波長405nm的藍光具殺菌作用。但有關產品大量生產，則是去年才開始。

Maltani表示，第三方檢測機構的測試顯示，其405nm藍光LED燈具可以在30分鐘後殺死99.62%的新型冠狀病毒，在60分鐘後殺死99.99%或以上。相對於紫外光，405nm藍光殺滅細菌和病毒的速度略慢，但有幾個好處，包括不產生臭氧，對眼睛和皮膚比較安全，可以在工作場所較長時間使用，照射過的家具物品的表面也不會老化。

獲安老院及口罩廠採用

Maltani的港澳代理商匯京企業表示，韓國和美國已經有個別醫院採用這種藍光LED燈具，加拿大和美國亦有個別航空公司安裝在客機的洗手間內。至於香港，亦已有10餘個機構用戶，包括學校、安老院、食肆、口罩廠等。

匯京認為，食品廠和空運站更應該安裝這種藍光LED燈具，來處理進口急凍食品的包裝，以防止新冠病毒傳入。

明報記者 薛偉傑

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