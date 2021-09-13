你的競爭對手研究做對了嗎？

LinkedIn最近推出了競爭對手的比較資訊，令你可以直接了解競爭對手的總Followers，新Followers數字，也有Engagement和Post數。不是什麼驚天地的功能，卻簡化了競爭對手研究的工作，多數Marketers都是自顧自的埋頭落力做內容，沒有花太多時間去了解同行，B2B和LinkedIn就更加少去理解。今次更新提供的數據有限，但其實緊貼競爭對手這幾項資訊，已經能夠基本理解同行的一些新動向，甚至可以反向拆解一些營銷策略。

Social Listening也不是萬能

很多品牌做社交媒體營銷，都沒有很注重競爭對手的研究， 或以為用Social Listening設定好幾個重點關鍵字，就可以「自動化」研究工作。好的Social Listening工具簡化了收集資料的程序，但分析資料成為有用的資訊，其實都不簡單，再者如果只是每個月的Social Listening報告，最多也只能掌握發展的脈搏大方向。社交媒體的流行，其實很多品牌都會將自己的營銷宣傳第一時間放到社交媒體平台上，所以我作為數碼營銷公司的其中一個方法也會即時監察競爭對手的社交媒體更新內容，我發現單這一點已經能很快掌握到對手的線上線下營銷活動，也大概能反向洞察到對手的營銷策略。

反向拆解對手策略

用平台數據加反向拆解這一招，不是萬無一失而是相對有效的好方法。社交媒體的營銷內容可以反向拆解。過去一年很多品牌也已經建立網店，網店的營銷宣傳，網店本身的技術也是反向拆解的重要一環。最近因為ecommerce大熱，除了講不少品牌建立網店和做營銷外，也做了不少企業培訓，培訓中我試過即場拆解客戶對手的網店，了解其中的技術，發現了網店設計了在客戶打算關閉網店時彈出一個pop-up提示結帳和upsell，這一個策略就可以成為自己參考的方法。以往營銷做競爭對手研究，多專注在產品和渠道上，得出的結果往往是紙上談兵的一份報告，應用層面不多，今時今日以網店為中心的競爭對手研究，可以得出不少可以落實的點子。

「如果你要買的產品沒有貨」

競爭對手研究除了集中在產品和渠道，上述所說的網店一環是這一年的研究大熱，在那個marketplace上架，網店用什麼技術，設計上的細節，都是現在不可以忽略的。目標客戶的研究也絕對不是大家想像的容易，傳統的問卷和Focus Group當然有力有洞悉，我也試過在培訓中要快速演示，就找來了幾個目標客戶，只問了個簡單問題和追問幾句就得出了不錯的回應。「如果你要買的產品沒有貨，你會選擇什麼替代？」這個問題分分鐘可以讓你找出忽略了的潛在競爭對手。