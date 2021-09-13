眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下

明報記者 胡學能

跨境理財通分「北向通」和「南向通」，許洛聖表示，虛銀牌照限制它們只能服務香港居民，當中北向通是港人購買內地理財產品，他認為虛銀若獲證監會相關牌照後，理論上應能申請啟動北向通業務。

安永：港冀虛銀令投資具教育色彩

李舜兒表示，香港早期籌備虛擬銀行時，討論焦點在於透過簡便容易的模式鼓勵年輕人，或不擁有很多財富的人士，進行規模較小的投資，監管機構希望虛銀運用科技，如引入人工智能、環球諮詢等，令投資帶有教育色彩。她認為虛擬銀行要思考如何帶出其特有的財富管理元素，並先在香港實行，至於跨境理財通，則暫只會是傳統銀行能觸及的業務範疇。

李舜兒又認為，明年對香港虛銀界是重要一年，「因所有虛銀已開業一年以上，已有一定程度的基礎客戶，有獨有而具特色的業務，慢慢讓市民知道」，虛銀要在明年建立到客戶信心，包括平台穩定性、服務及質素是否令人滿意等，因虛銀客戶的資產容易透過轉數快等遷移，「（虛銀）沒機會問客戶為何搬錢走」。

對標普早前發表報告預計香港虛銀未來兩年仍難扭轉蝕錢局面，甚至部分會倒閉，李舜兒認為「倒閉」說法言之過早，指8間虛銀背後股東有足夠財力，只是當行業發展下去，虛銀之間自然會分出優劣，背後股東便會思考其虛銀是否值得續用同樣方法經營，因此不排除有合併、賣盤等情况發生。

李家達料3年後再無「虛實」銀行之分

李家達則表示，預計3年後整個銀行界可能只有數碼銀行，再無傳統和虛擬之分，只有成功跟上數碼化趨勢的銀行才可留下。他承認目前虛銀同時面對同業和傳統銀行的雙重競爭，仍需時和資源協助客戶認識虛銀和產品，以及建立使用習慣。而他希望前海能建設成大灣區金融科技的橋頭堡，成為深港金融科技合作的平台，於平台上進一步吸引香港金融科技企業進駐，冀有關方面創造政策條件，讓香港虛銀入駐前海。