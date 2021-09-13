虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客

目前本港8間虛銀資本合共約144.15億元，相較各行總初始資本已增加超過五成。其中今年注資次數尤其密集，例如匯立銀行今年至今已增資7次，多於去年全年的6次，至今該行資本規模達12.31億元，相比其前年初始資金6億元多逾倍。至於客戶最多的眾安銀行，迄今資本規模達29億元，相比去年底資本規模增約38%。螞蟻銀行、天星銀行及livi bank則暫未見增資。

業界：難再向現客戶支付高息

不過，未知是否虛銀亦要開始控制成本效益，在增資同時，亦有個別虛銀下調存款息率。例如眾安銀行由原先50萬元以下活期存款可獲1厘利息，今年3月上旬調整至20萬元以下存款才獲1厘利息，到本月7日將20萬元以下存款所享利息削至0.7厘。Mox Bank亦於今年2月將50萬元以下存款利率，由1厘減至0.65厘，最近再降至0.5厘。安永香港中資金融業務主管合伙人李舜兒表示，虛銀已步入不可能再向現存客戶支付高息的階段，反而會探索方法令客戶使用虛銀服務，從而虛銀亦能獲取收入。