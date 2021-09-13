陳茂波：理財通加快人幣國際化

稱灣區法制不同 仍可互聯互通

陳茂波表示，「跨境理財通」利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並互相促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次；讓大灣區建成國家開放型區域創新共同體 ，大灣區有望逐步成為國家連接經濟金融體系內循環與外循環之間的重要紐帶。更好的發揮香港的獨特金融中心作用。

滙豐逾百理財產品待批

此外，滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀昨日表示，該行將於周初提交業務申請，爭取成為首批銀行，配合內地監管機構審批，有信心可於10月推出首批產品，而面對內地龐大的投資需求，首批理財產品包括基金、債券和存款，有超過100個。

至於港人較為關心的開戶問題，陳慶耀表示，如現有內地1、2類帳戶，可毋須親身到內地銀行開理財通有專門戶口，但要在香港分行開戶，而閉環系統內有專門收款帳戶，另有投資戶口，只可用作理財通買賣。