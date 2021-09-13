遼寧方大集團入主海航航空業務

翻查資料，方大集團為遼寧民企，旗下業務主要以炭素、鋼鐵、醫藥及商業為主，目前擁有方大炭素（滬：600516）、方大特鋼（滬：600507）、東北製藥（深：000597）及中興商業（深：000715）4家上市公司，今次入股海航是集團首次踏足航空業務。

海航控股表示，將發行164.37億股新股，其中不少於44億股會用於以一定價格引入戰略投資者，配股所得資金將優先用於支付重整費用及清償部分債務，剩餘部分用於補充流動資金以提高公司的經營能力。剩餘約120.37億股則會以一定價格抵償給海航控股部分債權人，用於清償相對應的債務以化解債務風險、保全經營資產、降低資產負債率。

海南國資委成海航機場業務戰略投資者

此外，海航集團旗下另一A股上市公司海航基礎（滬：600515）亦發公告，稱已經確定海航集團機場業務的戰略投資者為海南省國資委旗下海南省發展控股，投資完成後，戰略投資者可能成為公司控股股東。

海航集團今年1月宣告正式進入破產重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申請破產事宜。3月中海南省高級法院發布公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。