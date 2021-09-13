艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市

上半年蝕8.63億 涉股份報酬

艾美疫苗的上市申請於7月15日被港交所退回，公司與保薦人高盛、中金、中信建投（國際）及麥格理齊齊遭「貼堂」，今次重新遞交申請，聯席保薦人陣容維持不變。

據艾美疫苗的初步申請文件顯示，集團為內地最大全產業鏈民營疫苗集團，在2020年取得了約6000萬劑的批簽發量，亦是僅次於中國生物技術（CNBG）的第二大疫苗製造企業。集團在上一次上市申請文件中，僅披露截至2018年至2020年的財務情况，今次再度遞交上市申請，進一步披露截至2021年上半年度轉盈為虧，期內錄得約8.63億元淨虧損，期內行政開支大增至10.26億元，研發成本1.4億元，銷售及分銷開支2.29億元，分別較2020年同期大增10.5倍、2倍及29.3%。

集團提到，今年上半年虧損主要由於一筆股份報酬開支8.97億元、研發成本從4620萬元增至1.396億元，以支持開發23種在研疫苗的豐富管線項目。

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