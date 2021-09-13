東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動

明報記者 葉創成

恒指於2月18日高見31183點後，受制於美聯儲退市陰霾及內地監管風險升溫，上月20日最低報24581點，從高位回落21.1%；而美股期內卻屢創新高，標指本月2日最高報4545點，逾半年升幅達一成半，有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）在第301期（6月7日出版）封面故事專訪中分析，拜登1月上任美國總統後，政府不斷印錢亦不斷花錢，美股自然易升難跌。不過，值得注意的是，恒指上周回升1.17%，而標指卻下跌1.69%（見圖1），而其餘兩大美股指數道指及納指期內亦分別下跌2.15%及1.61%，市場是否已出現變化扭轉2月中至本月初「港股跌、美股升」舊趨勢，甚至轉為「港股升、美股跌」的新走勢呢？

事實上，美國政府今年來不斷印錢亦不斷花錢、推高美股的套路，或未必可再行得通。東方匯理財富管理Davis Hall在專訪中表示，美國消費物價指數（CPI）於6月及7月均按年增長5.4%，屬2008年8月以來增長最快（見圖2），可見當地通脹較預期更有韌性，即使變種病毒令疫情重燃拖累上月就業市場（編按：上月美國新增非農就業僅23.5萬，遠低於預期78.7萬），聯儲局看來無可避免地在不久將來便要宣布逐步退市，但問題是白宮今年來推出數以萬億美元計的財政刺激已進入尾聲，現時退市有機會加大經濟增長放緩的壓力，這將令正尋求連任的聯儲局主席鮑威爾像踩鋼線般、必須平衡好各種不同因素。

通脹升溫債務高企 美國債吸引力低

Hall分析美聯儲目前面對的潛在風險，指美國國債現時發行規模已接近28萬億美元，今年需要續期再融資的便達8萬億美元，外資對投資美國國債興趣日漸下降，假如他們認為美聯儲過分聚焦於等待就業市場復蘇、未有及時退市來控制看來愈來愈不似屬暫時性的通脹，美國國債孳息率將會再次顯著回升：「美聯儲愈猶豫、愈遲踩油門收水，便無可避免地為市場帶來更大波動」。

美國10年期國債孳息率去年9月29日由低位0.6397厘回升，今年3月30日最高報1.7742厘，跟着波幅收窄，出現三角形，上周五收報1.3411厘（見圖3），隨着聯儲局退市壓力愈來愈大，Hall預測該息率在今年底向上突破、升穿三角形頂部阻力的機會頗大。

美國債務上限到期 共和黨或阻撓調高

另外，值得留意的是，美國財政部長耶倫上周致函眾議院議長佩洛西表示，「根據我們獲得的最新信息，最有可能的結果是，現金和非常規措施將在10月份用盡」，故她建議國會調高財政部現時發債上限28萬億美元，否則美國有可能出現歷史上首次無法償還債務的情况（the United States of America would be unable to meet its obligations for the first time in our history）。

在2011年，當時同樣由民主黨人（奧巴馬）出任美國總統，也曾因為白宮無法與共和黨在國會達成協議，令提高債務上限的法案難以通過，結果國際信貸評級機構歷史性地將美國國債從最高的AAA評級下調，Hall表示，他不能預測上述的混亂場面會否在下月重演，但假如是次共和黨再次成功阻撓通過債務上限的話，肯定也會再為市場帶來波動。

德大選料由社民黨肖爾茨組聯合政府

除了美國貨幣政府及債務問題外，歐盟於5月初突然宣布「暫緩」把《中歐全面投資協定》（China-EU Comprehensive Agreement on Investment）交付歐洲議會審批，曾觸發港股明顯調整，市場憧憬現任德國總理默克爾於本月26日大選退任後，將由新德國總理聯同其他歐盟成員國再與中國就此協定進行磋商，因此是次大選結果，也屬影響港股後市的變數之一。

Hall表示，與默克爾在2005年出任德國總理以來、過去16年大選結果容易預測不同，今次大選多名候選人均有勝算，難以準確預測。他指出，假如沒有候選人在未來兩星期發表不慎言行令選情逆轉的話，是次看來會組成聯合政府，調查顯示社民黨候選人肖爾茨（Olaf Scholz）在最近電視辯論後勝選呼聲最高，若屬實的話，料他將與自由民主黨及綠黨派系組成聯合政府。

中德貿易互惠共贏 兩國關係料續向好

雖然是次德國總理大選結果兩星期後才塵埃落定，惟Hall認為，比較肯定的是，新組成的聯合政府財政政策不會再像過去般保守，會願意花費及投資更多早年聚積下來的財政盈餘，用於財政刺激，以抵消疫情對經濟的不利影響。

中德關係方面，Hall相信，目前多名候選人在競選時發表的強硬言論，隨着時間的推移便會過去，中德互惠共贏、意義重大的貿易關係是兩國最大的共同利益所在。

料內地明年監管環境改善 中資股盈利能見度升

除了美聯儲部署退市及《中歐全面投資協定》進展不及預期等外圍不利因素外，內地政府過去幾個月收緊科網、教育、內房及醫療等多個行業的監管政策，亦是中資股股價明顯調整的原因之一。

東方匯理財富管理市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍表示，內地政府並非首次收緊監管，有關國策有其周期：「收緊監管有開始的一天，也總會有結束的一天」，而根據過往經驗，每次收緊監管歷時一年至一年半，由於是次周期大概於去年第三季開始，而國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平上月30日主席召開中央全面深化改革委員會第21次會議時已表示：「防止資本無序擴張初見成效、促進形成公平競爭的市場環境」，故她相信目前已處於收緊監管周期的中期至後期，而過去幾個月市場已因應收緊監管調低相關中資股盈利預測，她期望是次收緊監管的周期將於明年上半年完結，屆時中資股的盈利能見度應會改善。

[封面故事]