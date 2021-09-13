培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞

回憶過去，陳宇齡戲稱自己「行錯路」，早於90年代與拍檔先以靈芝產品起家。他憶述，最初產品定價達500多元，當中廣告行銷費用已佔逾一大部分，當時他更親洽談在屈臣氏上架，並想出「空盒計」銷售，避免貨品被偷取。經過多番努力，其靈芝保健產品於市場闖出名堂。陳宇齡希望將真正中藥現代化，以可直接吞服顆粒「融入」市民生活，惟未得拍檔支持，遂於1998年決定自立門戶並創辦「培力（現稱培力農本方）」。直至2002年，培力儲起300種顆粒中藥，終廣為本地中醫採用，並為集團迎來曙光。

陳宇齡：港將維持約30間門市

隨後集團先後獲得內地、加拿大、澳洲等官方認證，又於本地開設「農本方」診所，最終在2015年正式於本港掛牌上市；集團去年因應新冠肺炎疫情，大減30間門市至27間。陳宇齡稱，集團將維持約30間門市，避免與現有中醫客戶診所「爭生意」，而集團亦將主力發展大灣區，以及現有加拿大及澳洲市場業務，另亦計劃進攻東南亞市場。