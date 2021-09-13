聚合支付平台助小微企吸生意

明報記者 薛偉傑

Yedpay企業拓展高級經理陳智強表示，公司成立於2014年12月，2017年開始推出電子支付服務Yedpay，同時支援支付寶（香港及中國內地）、微信支付（香港及中國內地）。同年，Yedpay獲得秀茂坪寶達街市的商戶及2000部的士採用。其後，公司再用近兩年時間來研發及取得安全認證。2019年，Yedpay開始支援VISA、Mastercard及銀聯三大信用卡系統，亦成為香港首家「非銀行信用卡收單機構」。

線下交易支援12電子支付系統

這時開始，採用Yedpay服務的商戶增長得比以往快，該公司定位是要為大中小微企提供一站式的聚合支付服務，支援市面上五花八門的電子支付系統，減輕商戶的成本和工作量。在線下交易方面，Yedpay支援12個電子支付系統，包括VISA、Mastercard、銀聯、八達通、支付寶、微信支付、雲閃付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，全部都可以透過一部無線上網的智能POS卡機來收款。線上交易方面，Yedpay支援支付寶、微信支付、銀聯、VISA、Mastercard等5個電子支付系統。

需1800元購智能POS卡機

該公司在每宗線下交易中收取的手續費為1%至1.9%，視乎交易使用的支付系統。在開始時，商戶需要付1800元購買一部智能POS卡機；但若在兩年內累積交易額達到29萬元，那1800元可獲全數回贈，並沒有月費、年費、開戶費、按金等其他收費。至於線上交易，每宗交易中收取手續費約1.9%至2.9%，視乎支付系統而定。

數期方面，不論使用哪個支付系統，以及線上、線下，全部為T+2，即商戶在兩個工作日後可以收到款項。陳智強指出，收費較銀行低，是因為銀行除支付服務之外，還有很多不同的業務，必須有一定的分行網絡，「皮費」相對較重；該公司只從事支付服務，成本較易控制。

由於港府在今年8月1日開始發放電子消費券，今年7月採用Yedpay的新增商戶，是去年同期逾4倍。為了協助旺角花園街的排檔商戶捕捉電子消費券的商機，該公司特別派人到場教授如何使用Yedpay，還向每個合作商戶贈送一把大型太陽傘。

Yedpay企業拓展經理劉兆煊透露，合作的排檔商戶約一半使用POS卡機，以接受較多電子支付系統，包括八達通卡或信用卡。另外一半只使用QR Code收款，能夠接受支付寶、微信支付及雲閃付等。

約1.5萬商戶使用 包括排檔街市

現時長期採用Yedpay服務的大約1.5萬個商戶，除了一般的實體店和網店，包括速遞公司、報攤、的士、街市商戶、花園街排檔、持牌小販等。此外，有商戶會短暫使用Yedpay，例如短租店、年銷攤位、展銷會參展商、市集商戶等。該公司未來有幾個計劃，第一，是推出一種新的Yedpay使用方式，稱為Pay By Link，微企或個體商戶毋須網站或卡機，只需將一條超連結傳送給其顧客，就可以接受後者以信用卡、支付寶、微信支付、雲閃付等多個支付系統付款；預料可在12月推出。第二，是研究將Yedpay應用到自動販賣機、無人商店，或比現時更細的讀卡裝置上。第三，則是開拓東南亞市場。

該公司現時在香港約有50名員工；在越南有5至6名員工。不過，暫時仍未確定，當Yedpay在東南亞推出時，將會加入該地區哪些支付系統的支援。

[新經濟新天地]