《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元

明報記者 黃清瑤

隨疫苗在香港持續接種，本地經濟有望轉好。除了港府推出電子消費券刺激經濟，近日不少銀行推出信用卡迎新優惠吸客，此外更降低對申請人的年薪要求。在比較多家傳統銀行信用卡後，發現東亞銀行（0023）i-Titanium卡的最低年薪要求為4萬元，即平均月薪要求約為3333元。i-Titanium卡的優勢除了申請門檻低，本地網購現金回贈高達3.4%。

不少卡降低申請人年薪要求

昔日，「亞洲萬里通」里數信用卡申請門檻高，惟由於現時難以外遊，市民傾向使用現金回贈較高的信用卡，因此里數卡年薪要求大幅下降，如渣打國泰萬事達卡（前「渣打亞洲萬里通萬事達卡」）年薪要求由24萬元下調至9.6萬元；東亞銀行World Mastercard卡年薪要求由24萬元下調至12萬元。如果市民期待疫情過後通關，再度翱翔天際，渣打國泰萬事達卡不但申請門檻低，購買國泰及HK Express機票及其他合資格產品，可享3元一里。迎新禮品方面，新客戶獲發卡後首2個月內憑卡消費1000元，可獲5000里，每里數等值1毫計算，消費1000元已可獲等值500元的里數回贈。

疫下無法旅遊 申請者更看重現金回贈

除了飛行里數，其他銀行的迎新禮品亦具吸引力，當中申請Citi Plus信用卡，在發卡後首3個月內成功獲批正常信用額，及累積認可簽帳滿1.2萬元，可獲贈價值1999元的AirPods Pro。另外，開設Citi Plus銀行戶口及存入10萬元新資金，可獲5%儲蓄年利率。不過要留意，該卡於本地消費現金回贈只有0.4%，及本地網購現金回贈為1.2%，低於Citi Rewards 信用卡2%的本地消費現金回贈（以流動及感應式付款簽帳）、Citi Cash Back 信用卡2%的本地餐飲消費現金回贈。

安信信用卡的迎新禮品亦較吸引及價值較高，無論申請安信EarnMORE銀聯信用卡或安信WeWa銀聯鑽石卡，年薪要求同樣為15萬元，即平均月入要求為1.25萬元以上。兩者最大分別是EarnMORE銀聯信用卡全年簽帳、八達通自動增值現金回贈為2%，WeWa銀聯鑽石卡僅享0.4%的基本現金回贈為，但於旅遊、戲院、卡拉OK、主題公園商戶消費的現金回贈為4%。

安信EarnMORE送Nintendo Switch Lite

兩張信用卡的迎新禮品要求，是在獲發卡後首90日內憑卡消費滿8500元。安信EarnMORE銀聯信用卡可選價值1490元的Nintendo Switch Lite ，或價值約1100元的TEFAL健康氣炸鍋 （FX202D），或可加換領費換取DYSON V7 Fluffy+無線吸塵機。安信WeWa銀聯鑽石卡則可選價值988元的Nespresso Essenza Mini咖啡機，或價值568元的Nintendo Switch 遊戲軟件《健身環大冒險》。大新ONE+白金信用卡在獲發卡後首4個月內，憑卡消費1萬元以上，可獲得價值1290元的Sony WF-H800 h.ear in 3全無線耳機。

其他銀行的迎新禮品多為現金回贈，如申請DBS Live Fresh Card，在發卡後首3個月內累積認可簽帳滿8800元（當中3000元為網上簽帳)，可獲1000元現金回贈；恒生MPOWER卡在發卡後首60日內憑卡消費5000元，可選10張MCL戲院戲票或700元Cash Dollar；信銀國際Motion信用卡在發卡後首3個月內累積認可簽帳滿8000元，贈900元時代廣場禮品卡。

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