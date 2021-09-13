陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談

很多退休者都怕老，怕什麼？恐怕是怕前事未能放下，未來又無法掌握，正是往日留遺憾，前路空迷茫，突然之間就變得不知所措了。

其實退休者在追憶往事的時候，才能夠更加知曉生活中的真正滋味，才能夠真正明白人生的意義。就如蘇東坡所感受的一樣，人總是在歷盡滄桑後才能夠理解世間的萬事萬物，才能夠領略到江上清風、山間明月，都是大自然對自己的無私恩寵！無需花費擁有，但卻普世共享！只要你這樣想，突然就會覺得你自己可以用來作美好回憶的東西，竟然會是林林總總，竟然有這麼的繁多！三毛曾經寫過「我來不及認真地年輕，待明白過來時，只能選擇認真地老去」。因此我們不單要讚美、感恩生活，而是應該要讓每天平凡的生活中充滿着溫暖和美好。

你可能突然發覺年輕時的誓言還沒有遠去，如今就已經變作了餘生的心願。當你的心內慢慢地裝滿了優游歲月，你就自然地變成了韶光的掌控者。生活並沒有永恒的經典、人生也並沒有不變的妙曼。「人生有味是清歡」，一個平凡的時光過客，幸福其實不過是清淡、痛苦其實也不過是笑談而已。那還有什麼可怕呢？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]