布少明：「半通關」勢激發購買力

筆者相信，現時樓價及二手成交只是「蓄勢待發」，只要儲足購買力，隨時會爆發。第四季的樓市而言，個人認為有三大看點。

一是新盤市場走勢。8月新盤市場交投平穩，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》計算，8月新盤銷售錄約1221伙，與7月相若。預期8月熱賣的Wetland Seasons Bay第一期，其成交個案將於9月註冊登記，加上即將有多個項目登場下，若成交個案能趕及於9月註冊登記，相信9月一手私樓註冊量將顯著回升。

資金持續流入中高價物業

其次是豪宅的走勢。今年逾2000萬元二手物業交投表現突出，今年首8個月累計已錄1686宗，比起去年全年1446宗高出約16.6%，並已創有紀錄以來第三高，升幅明顯跑贏大市。以上數字反映，資金明顯持續流入中高價物業，相信第四季的豪宅交投將會持續暢旺，甚至成大市續升的催化劑。

最後也是最重要的是，「來港易」及「回港易」等「半通關」措施，會否為本港樓市帶來新的購買力。過往近兩年，香港樓市在「封關」的情况下，仍能靠「內需」來維持，樓價甚至於近日創出新高。如「半通關」開啟「外循環」，更多資金將流入樓市，勢必帶來另一股升浪。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]