恒大3方案兌付理財產品 提物業抵償 取現金須分期逾兩年 高管：難一下子拿出400億

明報記者 陳偉燊

據財聯社報道，恒大財富向金融產品持有人拋出的三大方案（見表），現金兌付方案只針對到期的理財產品，未到期的將不能選擇現金兌付，投資者在產品到期日可先取回10%款項，其後每3個月兌付10％款項，換言之約需時兩年半才可全數退款。

上百人湧總部維權 恒大召保安築人鏈

至於其餘兩個選項，都涵蓋到期及未到期理財產品，其中實物資產方案中，投資者可選擇以住宅、公寓、寫字樓、商舖及車位作實物兌付，金額將以銷售價折讓28%及52%計算，若所得實物價值多於理財產品價需補足差價。

抵消購房尾數 只限9月12日前購入

至於抵消購房「尾數」方案，則只限於9月12日凌晨前已購入的恒大住宅，可以原先認購理財產品款項，用於部分或全數抵扣購房價尾數。此外，所有理財產品到期後將不再計息。

據「BBC News」中文網報道稱，恒大深圳後海的總部被上百名投資者湧入大廳，要求償還貸款和兌現金融產品，恒大昨午更召來60多名保安在大樓的主要入口前築成人鏈應付抗議者。本報記者昨晚到達恒大總部時已不見維權人群，惟外圍仍有不少公安駐守，總部毗鄰的地鐵出口亦已暫時封鎖。

高管認危機前已兌付所持產品

此前有傳言指，包括恒大主席許家印太太丁玉梅在內，另有多名恒大財富高管在危機前已提早兌付所持理財產品，其中杜亮提前兌付規模達1000萬元。

周日晚，據新浪財經報道，杜亮在總部與投資者會面時承認，已在5月底時贖回所持理財產品，但強調是發生在恒大危機爆發前，且並未披露提前兌付金額。

杜亮又表示，公司難以一下子拿出400億元兌付所有理財產品，若依其兌付方案，包括該公司員工在內的理財產品投資者，或在公司「缺水」下，要選擇由持有理財產品變成持有「磚頭」的業主。