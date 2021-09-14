佛山南海傳停批恒大項目銀行按揭申請

據指南海住建局發出的函件中，涉及暫停抵押登記業務的恒大項目包括恒大曦苑（恒大悅府）、恒大禦湖灣花苑（恒大禦湖城）、金名都、金碧海岸花苑（恒大御景半島）、恒大金碧灣（恒大御景灣）、長信帝景峰豪園（恒大御景）、歐浦指日美景花苑（恒山恒大城）、歐浦城市花園，以及恒大怡濱花苑（恒大濱江禦府）。

恒大聲明則稱，公司目前確實遇到前所未有的困難，但堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產、保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。

惠譽降富力評級展望至「負面」

恒大危機造成的恐慌甚至開始有蔓延迹象，評級機構惠譽將另一大型內房富力地產（2777）及其子公司富力地產（香港）給予長期外幣發行人違約評級「B+」，同時將評級展望由「穩定」下調至「負面」。富力多隻債券價格近期顯著下跌。

惠譽指出，「負面」展望反映未來12個月持續存在再融資需求之際，富力地產融資渠道有限。鑑於總可售資源達7820億元人民幣、上半年合同銷售額保持強勁，該公司擁有一些選項來解決這些即將到來的到期債務。