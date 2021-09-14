證券業協會：盼券商可參與跨境理財通

只開放予銀行做法「不公平」

根據該協會昨日發布的調查結果顯示，有62%的券商認為如可獲納入跨境理財通業務，對公司的業務發展有幫助。李惟宏在會上表示，銀行的本質是由存款開始發展其他業務，傳統銀行服務以存款及定期等一站式服務為主，跨國銀行開戶時須符合全球監管要求；而券商則是針對投資，能提供較快捷和簡單的開戶流程，亦可貼近市場提供個人理財服務，認為證券業作出的貢獻不會比銀行少。李續稱，券商普遍對粵港澳大灣區的發展感興趣，認為跨境理財通是「大時代的發展機遇」。他透露，若券商能成功參與其中，會以推出多元化產品為目標，一開始或以中低風險的投資產品為主，長遠而言可能推出人民幣計價產品或衍生產品等合適工具，期望有更多市場參與者能投入在計劃之中。