新濠終止日本橫濱度假村項目

橫濱新市長反對賭場度假村項目

日本橫濱在上月舉行市長選舉，現任市長林文子連任失敗，由反對建設賭場度假村的山中竹春勝出。何猷龍稱新市長在競選時提出反綜合度假村的綱領，為新濠與合作伙伴共同開發綜合度假村畫上句號。在感到失望的同時，何猷龍對項目所涉及的團體和伙伴等表示感謝。

何猷龍：繼續探索日本發展機會

新濠博亞娛樂一直看好日本市場，何猷龍在2019年初曾表示，將投資1萬億日圓（約706.5億港元）於大阪市人工島「夢洲」項目，更稱若得到綜合度假村的開發經營許可，自己、執行管理團隊及公司總部也會搬到日本。

不過公司在2019年9月突然轉軑棄大阪押注橫濱，宣布取消大阪市的概念徵集招募，以及推行「橫濱優先」政策，集中其所有資源爭取拿下橫濱市的綜合度假村（IR）牌照。根據橫濱市今年1月公布的相關資料，當地市政府目標在位於橫濱、佔地43公頃的「山下碼頭」打造世界級標準的綜合度假村。