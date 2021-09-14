鋁價創13年新高 幾內亞政變加劇原材料短缺

港股上市的中國鋁業 （2600） 昨股價急升8.1%，收報7.21元；俄鋁 （0486） 昨升8.6%，收報7.8元。花旗的分析認為，隨着內地政府採取更多措施抑制碳排放，可能會提振水泥、鋼鐵及鋁價，中國材料股可能會被重新評級。

美國疾控中心的數據顯示，美國新冠病毒疫情確診數字略降，截至上周五的7天平均新增病例降至13.6萬，低於8月底的15.7萬。消息人士稱，美國當局準備授權為兒童接種疫苗，以進一步抑制疫情。美股三大指數早段中止了上周的跌勢，道指早段升200點。

中國減排恐壓抑鋁產量

國際油價昨晚升逾1%。高盛分析指出，原油庫存下滑，供應趨緊，可能推動大宗商品價格進一步向上。隨着北半球入秋，油價上漲可能促使投資者重投大宗商品「再通脹交易」。高盛報告稱，在中國和歐盟，鋁供應的政策風險正在增加。不過高盛認為，幾內亞最近發生的政變，不會對鋁土礦出口構成重大影響，只是相關風險猶在，因為地區的緊張形勢，可能會導致物流的難度增加。

油價升逾1% 道指早段漲200點

高盛上周將未來12個月的期鋁目標價，上調至每噸3200美元。上周在芝加哥舉行的鋁業峰會參與者預期，供應瓶頸將在今年餘下時間和明年大部分困擾業界。原材料等供應鏈瓶頸，令通脹壓力持續。市場人士預期，周二公布的美國8月通脹率（CPI）按年升幅達5.3%，接近7月所創的13年高位。不過美國疫情持續可能削減消費信心。分析師預期，周四公布的美國8月零售銷售額將連續第3個月下滑。面對疫情的不確定因素，部分經濟師預期，周四公布的美國首次申領失業救濟人數將輕微上升。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國眾議院民主黨人擬建議將企業稅率，由21%上調至26.5%，低於總統拜登要求的28%，以爭取價值3.5萬億美元的大型基建計劃過關。不過部分參議院民主黨人表明，不希望稅率高於25%，恐打擊經濟。

分析師：外資流入日股或8年最多

眾院部分民主黨人還考慮，將美國企業海外收入的最低稅率，由10.5%提高至16.5%，並將資本利得稅的最高稅率，由23.8%上調至28.8%。他們另建議對500萬美元以上的個人收入，徵收3個百分點的附加稅。上述加稅計劃，將於本周稍後在眾院籌款委員會（Ways and Means Committee）表決。

此外，隨着日本首相菅義偉表明放棄角逐連任，市場繼續憧憬新政府上台後，將增加開支及推動改革，資金流入日本股市。分析師指出，今年有可能是2013年「安倍經濟學」推出以來，海外投資者購入日本股票最多的一年。雖然東證指數升至30年高位，但相對於其他發達經濟體，日本股市估值仍相對便宜。東證指數的預測市盈率為15倍，而標普500指數為22倍。

（綜合報道）

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