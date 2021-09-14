曾國平：薩爾瓦多總統說要用虛幣 就用虛幣

法定貨幣（fiat money），就是政府一聲令下，運用其權力無中生有，讓沒有價值、沒有支撐的貨幣成為事實。這種貨幣，嚴格來說也是虛幣，只是其虛擬不在於網上電子世界，而在這所空城，若沒有政府拍心口保證的話（例如可用來交稅、還債），法定貨幣只是一張印刷得比較漂亮的紙而已。

法定貨幣這座空城，空得有其道理，從亞當史密到佛利民，都認為紙幣有節省貴金屬等資源的功能。佛利民明言反對的，是由於不用實物支撐，央行掌握供應大權，可以藉此「調控」經濟。只是權力這回事，一旦放了出去，就很難收回來，佛利民法定貨幣加上供應規則的想法，至今仍是一個難以實踐的想法。

神說要有光，中美洲國家薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）說要用虛幣，舉國就忽然在早前採用虛幣，讓比特幣與美元兩種官方貨幣並駕齊驅了。法案有點霸王硬上弓，執行細節有點「唔清唔楚」，普羅市民既迷惘又憤怒，據報道新貨幣一度引發混亂。

美元使用者眾 優勢難打破

官方指定使用比特幣的創舉到底下場如何，當然言之尚早。薩爾瓦多美元化已有廿年歷史。放棄貨幣政策的權力，為的就是一洗多年頹風，減低政府亂花錢引發通脹的風險，增加國際投資者的信心。此害已除，採用比特幣的另一理由大概就是去中心化，不再將命運完全交由聯儲局主宰，讓全球的加密貨幣投資者也有份參與，決定薩爾瓦多市民面對的匯率高低。

只是一國兩幣，兩幣之間每日上落十數個百分點是等閒，波幅非一般人可以接受，市民的理性反應，頗有機會是對比特幣避之則吉，堅持以使用美元為主，小眾玩意只會維持小眾。貨幣就如語言一樣，有其網絡效應（network effects），美元行之已久，無論是內部交易還是國際商務，使用者眾，這個優勢不容易打破。同樣道理，中美洲國家中若果只有薩爾瓦多採用比特幣，一眾貿易伙伴只作壁上觀的話，孤身隻影亦難成氣候，美元霸權仍會在當區橫行。

畢竟總統布克萊不是神，沒有呼風喚雨的能力，不能說用就有人用，還需要努力對內鼓勵對外游說，前路崎嶇漫長。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]