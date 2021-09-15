許家印恒大名下布力徑兩獨立屋 先後「轉名」
文章日期：2021年9月15日
【明報專訊】中國恒大（3333）告急，集團相關在港的資產亦備受關注，據公司註冊處資料顯示，分別由許家印本人及透過恒大相關公司持有、市值合共逾10億元的兩間布力徑獨立屋，近日都出現董事「轉名」，當中包括由集團主席許家印自住用的10C號屋，多年來一直由許家印本人出任持有大屋公司的董事，亦在7月底「甩名」辭任。
許家印申報自住的布力徑10C號屋，現時由「巨山有限公司」持有，多年來一直由許家印擔任公司唯一董事及股東，資料顯示，許家印於7月30日辭去董事，改由一名申報住在深圳前海人士譚海軍接任。
市值共逾10億 改譚海軍接手
同時，毗鄰10B號屋由另一私人公司「源訊有限公司」持有，源訊控股股東為一家離岸註冊公司，據了解為恒大相關人士持有，譚海軍同於7月30日申報成為源訊董事。
布力徑6至10號洋房項目由新世界（0017）興建，每幢洋房面積約4000至6000方呎，許家印在2010年透過轉讓公司形式購入C屋，當時市場估計購入價為4億至5億元，其後「鋤D會」成員中，外號「重慶李嘉誠」的中渝置地（1224）主席張松橋亦有購入其中一間大屋，而新世界主席鄭家純持有面積最大的8號屋。