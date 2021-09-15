恒隆盧韋柏：通關難即時改變港零售市道

盧韋柏表示，恒隆旗下香港商場物業上半年租金收入跌12%，主要與租金優惠及寬減有關，他指下半年零售轉好，租金寬免已比去年同期減少一半。其中牛頭角淘大商場更因應消費者需求，在原來的Taste超市匹配建華提供鮮活食材，亦在旺角家樂坊引入Aeon Style新店。面向旅客的銅鑼灣店舖受影響較大，同一市場定位的山頂廣場轉谷本地消費。

迎接通關後「新常態」

旗下港商場轉谷本地消費

盧韋柏希望，香港租務及零售市道最差情况已經過去，即將迎接兩地再度通關。不過，他估計，內地客現時習慣不外遊、留在內地消費多時，封關時間愈長影響愈久，業界恐要適應通關後這種「新常態」。

他又表示，人口老化是香港其中一個新趨勢，將來要在租戶組合提供更多種類選擇迎合銀髮需求。

相反內地在中產收入增長，以及對生活品味要求提高下消費力增加，盧韋柏指出，新項目如昆明及武漢恒隆廣場，分別於開業第7個月及第3個月達至營運收支平衡，發展成熟的上海恒隆廣場及港匯恒隆廣場的邊際利潤率更達80%至85%。他表示，上半年內地商場續租租金有雙位數增長，在上海以外的8個商場亦進入首個或第二個續租期，預料在5至6年後邁向成熟期。

他提到，集團更擬在濟南恒隆廣場投入數億元翻新，向高端零售發展以提高租值。就算海南自貿港的免稅店帶來競爭，但是免稅範圍以10萬元人民幣消費為限，因此他預期不致影響高檔商場。內地寫字樓業務面對市場供應較多，他指寫字樓租金收入仍有12%增長，並因應租戶需求開設「HANGOUT恒聚」多功能辦公空間，藉此收到三成、四成的溢價租值。

上半年內地商場續租租金雙位數增長

雖然恒隆有別其他本地發展商，較注重商業房地產，但盧韋柏強調，這有助面對周期上落時收入不至太波動，在香港當前面對經濟困難時，更突顯這個策略帶來的價值。